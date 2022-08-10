В российском регионе появилась вакансия заместителя губернатора

Вакансия заместителя губернатора появилась в Мурманской области

В Мурманской области появилась вакансия заместителя губернатора региона. Информация о позиции размещена на портале «Арктический вызов».

Будущего заместителя губернатора ждет работа в сфере строительства — в его обязанности будет входить повышение эффективности строительства и промышленности строительных материалов, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур российского региона и многое другое.

Среди требований, которые власти региона предъявляют к кандидату — наличие высшего образования, творческий подход к решению поставленных задач и способность быстро адаптироваться к новым условиям.

Условия работы и оклад будущего заместителя губернатора не озвучиваются. Кандидату нужно заполнить анкету, подробно ответить на вопросы из списка, а после — пройти этап очного собеседования. Регистрация для участия в конкурсе на вакансию завершается 20 августа.

Ранее в регионе открылась вакансия заместителя министра.