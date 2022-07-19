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69-я параллель

В российском регионе открылась вакансия заместителя министра

Вакансия заместителя министра информационной политики открылась в Мурманской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Мурманской области открылась вакансия заместителя министра информационной политики. Кандидата ищут в рамках проекта «Арктический вызов», информация о вакансии опубликована на портале проекта.

От кандидата на должность замминистра требуется наличие высшего профессионального образования, опыт управленческой деятельности не менее пяти лет и знание профильного законодательства. В обязанности будущего заместителя министра будет входить организация конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационно деятельности в российском регионе.

Условия работы и размер заработной платы не уточняются.

Кандидату нужно заполнить анкету, подробно ответить на вопросы из списка, а после — пройти этап очного собеседования.

Ранее сообщалось, что в Арктике появилась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей.

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Валерий Розенберг
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