В российском регионе открылась вакансия заместителя министра

Вакансия заместителя министра информационной политики открылась в Мурманской области

В Мурманской области открылась вакансия заместителя министра информационной политики. Кандидата ищут в рамках проекта «Арктический вызов», информация о вакансии опубликована на портале проекта.

От кандидата на должность замминистра требуется наличие высшего профессионального образования, опыт управленческой деятельности не менее пяти лет и знание профильного законодательства. В обязанности будущего заместителя министра будет входить организация конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационно деятельности в российском регионе.

Условия работы и размер заработной платы не уточняются.

Кандидату нужно заполнить анкету, подробно ответить на вопросы из списка, а после — пройти этап очного собеседования.

Ранее сообщалось, что в Арктике появилась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей.