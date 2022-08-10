Назван срок возобновления прокачки российской нефти в Словакию

Прокачка российской нефти по «Дружбе» возобновится 10 августа после 16:00

Прокачка российской нефти в Словакию по южной ветке нефтепровода «Дружба» должна возобновиться в среду, 10 августа, после 16:00 по московскому времени. Такой срок называет ТАСС.

Словацкая Slovnaft сообщила, что сырье по нефтепроводу поступит в Словакию утром в четверг, если его прокачка начнется в среду. При этом Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти через свою территорию в Венгрию и Словакию.

Ранее сообщалось, что венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Отмечалось, что российские и украинские власти согласились на проведение такого платежа.

Украинская государственная компания «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» заявляла, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза.