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Власти оценили повреждения из-за взрывов в Крыму

Аксенов заявил, что более 60 домов получили повреждения из-за взрывов в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Более 60 многоквартирных домов получили повреждения из-за произошедших на аэродроме в Крыму взрывов. Об этом в среду, 10 августа, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов после оценки последствий ЧП. Его слова передает РИА Новости.

«У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные дома — сейчас ведутся обходы, будет информация», — сказал он.

Аксенов уточнил, что кроме жилых домов оказались повреждены около 20 коммерческих объектов. На данный момент проводится сбор информации об ущербе.

О серии взрывов на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки стало известно 9 августа. В результате ЧП пострадали 14 человек, один мужчина погиб.

Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России сообщило, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Никита Абрамов
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