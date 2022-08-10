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Пушков удивился поведению Байдена после обстрелов Запорожской АЭС

Сенатор Пушков удивился поведению президента Байдена после обстрелов Запорожской АЭС

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале удивился поведению президента США Джо Байдена в вопросе обстрелов Запорожской АЭС.

По его мнению, американский лидер проявляет «поразительную безответственность» в этой ситуации. «Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем», — отметил он.

Пушков добавил, что обстрелы станеции могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны, однако лидеры Европы не принимают мер для ее предотвращения.

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС 5 августа. 7 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». Минобороны России назвало обстрелы ВСУ Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

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Марина Совина
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