Сенатор Пушков удивился поведению президента Байдена после обстрелов Запорожской АЭС

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале удивился поведению президента США Джо Байдена в вопросе обстрелов Запорожской АЭС.

По его мнению, американский лидер проявляет «поразительную безответственность» в этой ситуации. «Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем», — отметил он.

Пушков добавил, что обстрелы станеции могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны, однако лидеры Европы не принимают мер для ее предотвращения.

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС 5 августа. 7 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». Минобороны России назвало обстрелы ВСУ Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.