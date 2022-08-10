В Госдуме предложили новый критерий оценки работы губернаторов

Депутат Хамзаев предложил учесть эффективность борьбы с алкоголем при оценке глав регионов

Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил новый критерий оценки работы губернаторов. Он отметил, что следует учитывать эффективность борьбы с алкоголем и вклад глав регионов в вопросы здоровья населения, передает РИА Новости.

«Такой показатель должен учитывать не только розничные продажи алкогольной продукции, но и криминальную статистику — отравление алкоголем, пьяные преступления, ДТП, объемы суррогатного алкоголя и так далее», — пояснил парламентарий.

По мнению Хамзаева, из-за замалчивания фактов и сознательного занижения статистики из регионов на федеральный уровень уходит искаженная информация, которая затрудняет оперативное решение проблем.

Депутат предложил при четкой позиции президента России Владимира Путина усилить личную ответственность высших должностных лиц в вопросах защиты граждан от таких явлений, как курение, употребление алкоголя и наркотиков.

Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

