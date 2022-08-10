Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили новый критерий оценки работы губернаторов

Депутат Хамзаев предложил учесть эффективность борьбы с алкоголем при оценке глав регионов
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Сергей Киселев/ АГН «Москва»

Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил новый критерий оценки работы губернаторов. Он отметил, что следует учитывать эффективность борьбы с алкоголем и вклад глав регионов в вопросы здоровья населения, передает РИА Новости.

«Такой показатель должен учитывать не только розничные продажи алкогольной продукции, но и криминальную статистику — отравление алкоголем, пьяные преступления, ДТП, объемы суррогатного алкоголя и так далее», — пояснил парламентарий.

По мнению Хамзаева, из-за замалчивания фактов и сознательного занижения статистики из регионов на федеральный уровень уходит искаженная информация, которая затрудняет оперативное решение проблем.

Депутат предложил при четкой позиции президента России Владимира Путина усилить личную ответственность высших должностных лиц в вопросах защиты граждан от таких явлений, как курение, употребление алкоголя и наркотиков.

Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае сообщили о планах Зеленского продать Украину Западу
В Москве разоблачили обманувших 40 человек лжериелторов
В «Калашникове» заявили о планах создавать дроны-камикадзе
Промоушен Нурмагомедова заинтересовался Дациком
Россиянка побывала в Абхазии и описала отдых словами «как при СССР»
В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных программ
Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против своего народа
Россия отреагировала на обвинения США в минировании территории Украины
Россиянам назвали причины посетить стоматолога при отсутствии боли в зубах
Мужчина сходил на собственные поминки, повеселился и умер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.