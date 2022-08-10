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Китайский техногигант уволил почти 10 тысяч человек

Alibaba уволил 9241 сотрудника за три месяца

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba уволил почти 10 тысяч человек (9241 сотрудника) за три месяца, пишет Bloomberg.

На конец последнего отчетного квартала у компании было чуть более 245 тысяч сотрудников. Она сокращает штат, стремясь снизить расходы на фоне роста инфляции, стоимости материалов и политической напряженности. Американские фирмы, такие как Apple, Alphabet и другие, ограничили прием на работу, в то время как Amazon сократил около 100 тысяч рабочих мест.

SoftBank, крупнейший акционер Alibaba и один из самых щедрых венчурных инвесторов в мире, пообещал принять радикальные меры по сокращению расходов, что значительно повлияет на численность персонала, отмечает издание. Когда-то самая дорогая компания в Китае, Alibaba пережила падение своей рыночной стоимости после того, как Пекин более года назад начал масштабные репрессии против частного сектора.

В августе появилась информация, что акции Alibaba могут быть сняты с американских фондовых бирж за несоблюдение правил раскрытия информации. В целом акции компании упали на 27 процентов с июля.

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Платон Щукин
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