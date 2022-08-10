Китайский техногигант уволил почти 10 тысяч человек

Alibaba уволил 9241 сотрудника за три месяца

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba уволил почти 10 тысяч человек (9241 сотрудника) за три месяца, пишет Bloomberg.

На конец последнего отчетного квартала у компании было чуть более 245 тысяч сотрудников. Она сокращает штат, стремясь снизить расходы на фоне роста инфляции, стоимости материалов и политической напряженности. Американские фирмы, такие как Apple, Alphabet и другие, ограничили прием на работу, в то время как Amazon сократил около 100 тысяч рабочих мест.

SoftBank, крупнейший акционер Alibaba и один из самых щедрых венчурных инвесторов в мире, пообещал принять радикальные меры по сокращению расходов, что значительно повлияет на численность персонала, отмечает издание. Когда-то самая дорогая компания в Китае, Alibaba пережила падение своей рыночной стоимости после того, как Пекин более года назад начал масштабные репрессии против частного сектора.

В августе появилась информация, что акции Alibaba могут быть сняты с американских фондовых бирж за несоблюдение правил раскрытия информации. В целом акции компании упали на 27 процентов с июля.