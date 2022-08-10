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Опубликованы кадры штурма поселка Зайцево

Кадры штурма поселка Зайцево в Донбассе появились в Telegram-канале WarGonzo

Появились первые кадры штурма поселка Зайцево в Донбассе. Соответствующее видео публикует Telegram-канал WarGonzo.

На показанном видео слышны звуки выстрелов, виден густой дым.

10 августа мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что в районе поселка Зайцево идет сильный бой. По его словам, Вооруженные силы «хаотично обстреливают город», пытаясь таким образом «отвлечь работу артиллерии союзных сил».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал долю освобожденной территории республики. Он уточнил, что освобождена почти половина территории ДНР — 266 населенных пунктов.

Алина Гончарова
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