В ДНР назвали долю освобожденной территории республики

Глава ДНР Пушилин сообщил об освобождении почти половины территории республики

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал долю освобожденной территории республики. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Народная милиция (НМ) ДНР при поддержке Вооруженных сил (ВС) России и подразделений НМ Луганской народной республики освободила почти половину территории ДНР.

«266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — отметил Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что в настоящий момент союзные силы продвигаются на нескольких направлениях. По его словам, они проводят зачистку в районе Песок и наступают на северном направлении, где идут бои за Артемовск и Соледар. Он также добавил, что определенного успеха союзные силы достигают со стороны Марьинки и Красногоровки.

Ранее сообщалось, что бойцы НМ ДНР начали штурм поселка Зайцево. До этого мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что в районе поселка идет сильный бой, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) «хаотично обстреливают город», пытаясь таким образом «отвлечь работу артиллерии союзных сил».