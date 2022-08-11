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В США заявили о третьем российском летательном аппарате около Аляски

CNN: военные NORAD США зафиксировали третий российский летательный аппарат около Аляски

Фото: Michael D. Larson / Reuters

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае с российским летательным аппаратом, зафиксированным около Аляски. Об этом сообщает CNN.

По информации военных, российский военный самолет летел в зоне идентификации ПВО Аляски в промежутке между 8 и 10 августа. Подробностей о сроках произошедшего командование не привело.

В четверг, 11 августа, командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило, что около Аляски были зафиксированы два российских летательных аппарата для наблюдения. Они были замечены в течение последних двух дней. По информации военных, они входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски. При этом аппараты не пересекали воздушных границ США и Канады.

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Марина Совина
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