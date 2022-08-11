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Придуман способ долговременного лечения астмы

Respiratory Research: придуман способ долговременного устранения симптомов астмы

Фото: shutterstock

Ученые из Астонского университета и Имперского колледжа Лондона придумали способ долговременного лечения астмы. Выводы исследования описаны в журнале Respiratory Research.

Для этого специалисты разработали определенное соединение под названием LIT-927, которое позволяет блокировать сигнал от белка CXCL12, вызывающего воспалительную реакцию в дыхательных путях. Препарат вводили через ноздри подопытных.

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В экспериментах на лабораторных мышах исследователям удалось устранить симптомы астмы в течение двух недель и вернуть дыхательные пути к нормальному состоянию. Ученые также заметили, что стенки дыхательных путей у мышей, получавших LIT-927, были гораздо тоньше (близко к состоянию здоровых тканей), чем у мышей, не получавших никакого лечения.

Авторы уже подали заявку на дополнительное финансирование для дальнейших исследованиях, включающих расчет дозировки, а также тестирование на людях.

В мае 2022 года американские исследователи из Ратгерского университета объяснили причину тяжелого лечения астмы у некоторых пациентов.

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Елена Апазиди
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