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В Башкирии испекут самый большой бэлеш

На фестивале «БэлешФест» в Башкирии испекут самый большой бэлеш

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Самый большой пирог бэлеш испекут на фестивале традиционной национальной кухни в Башкирии. Об этом сообщает «Молодежная газета».

Мероприятие, которое проводится с 2018 года, пройдет 20 августа в селе Буздяк Буздякского района. Основная цель проекта — изучение, сохранение и развитие национальной кухни народов Башкортостана.

Главным символом праздника станет пирог с начинкой «зур бэлеш». Гостям фестиваля предложат попробовать блюда и напитки русской, башкирской, татарской, чувашской, удмуртской, марийской, мордовской кухни. Они также смогут посетить выставки национальной утвари, одежды, ремесел.

По словам организаторов, на главной площадке праздника состоится большой парад блюд и конкурс мастеров приготовления национального пирога бэлеш, в котором жюри определит лучших мастеров.

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Варвара Кошечкина
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