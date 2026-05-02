Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Причастных к атакам на Брянскую область операторов БПЛА объявили в розыск

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россия объявила в розыск четырех операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), причастных к атакам на Брянскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что санкция на заочный арест фигурантов была выдана месяц назад судом в Москве. Кроме того, операторы объявлены в федеральный и международный розыск.

Уточняется, что арестованы и объявлены в розыск Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна. По данным следствия, указанные операторы причастны к серии атак БПЛА на Брянскую область в 2025 году. Расследование уголовного дела в отношении фигурантов завершено.

Ранее Следственный комитет (СК) России закончил расследовать уголовные дела против наемников из Грузии и Великобритании, принимавших участие во вторжении в Курскую область в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok