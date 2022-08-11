В Белоруссии захотели признать террористической организацию BYPOL

Генпрокурор Белоруссии попросил Верховный суд признать организацию BYPOL террористической

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед обратился в Верховный суд страны с просьбой о признании террористической неформальной организации BYPOL, которую создали бывшие сотрудники правоохранительных органов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой га Генпрокуратуру республики.

«Генеральный прокурор Андрей Швед на основании закона Республики Беларусь "О борьбе с терроризмом" по предложению председателя Комитета государственной безопасности направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Сітуацыйна-аналітычны центр" ("Ситуационно-аналитический центр") и "Мобилизационный план "Перамога" террористической», — сообщили в ведомстве.

BYPOL создали на территории Польши в октябре 2020 года, в ноябре 2021 года МВД Белоруссии признало организацию экстремистской.

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