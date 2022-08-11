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Историки предупредили Байдена о разрушении демократии в США

The Washington Post: историки заявили президенту США Байдену об угрозе для демократии

Фото: Jamal Countess / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с учеными и историками, на которой они сравнили угрозу, стоящую перед Америкой, с эпохой до Гражданской войны и с профашистскими движениями до Второй мировой войны. Об этом сообщает The Washington Post.

Дискуссия была сосредоточена на сходстве между сегодняшней политической ситуацией в мире с периодом, предшествовавшим Второй мировой войне, когда рост авторитаризма за границей «нашел свое тревожное эхо в Соединенных Штатах».

Большинство присутствовавших экспертов откровенно говорили об угрозе, которую они видят для американской демократии, особенно после нападения на Капитолий 6 января 2021 года и продолжающегося отрицания некоторыми республиканцами результатов президентских выборов 2020-го.

Отмечается, что Майкл Бешлосс, президентский историк, в последнее время стал более откровенно говорить о том, что Байдену необходимо бороться с антидемократическими силами в стране. «Мы все находимся в экзистенциальной опасности уничтожения нашей демократии и демократий по всему миру», — заявил Бешлосс.

Демократы в целом ожидают, что те же идеи о сохранение демократических идей будут лежать в основе предвыборной кампании Байдена, особенно если Дональд Трамп снова станет его оппонентом в предвыборной гонке в 2024 году, пишет издание.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента Дональда Трампа, не признавших итоги голосования. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Нападению подверглись 140 сотрудников полиции. Пять человек погибли.

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Татьяна Антоненко
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