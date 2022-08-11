В акватории поселка Большой Утриш россиянка решила покататься на сапборде и погибла

В Анапе в морской акватории поселка Большой Утриш погибла девушка, которая решила покататься на сапборде. Об этом сообщается в Telegram-канале природного заповедника «Утриш».

Россиянка каталась на доске с мужчиной — они не надели спасательных жилетов. Сапборд с людьми обнаружили спасатели в пяти-шести километрах от берега. Двух человек доставили на сушу.

«Парень находился в сознании, с признаками переохлаждения и сильной усталости. Девушка признаков жизни не подавала», — заявили в заповеднике.

Там добавили, что медики констатировали смерть россиянки.

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