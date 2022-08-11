Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Брюки из 2000-х стали новым модным трендом

The Symbol: популярные в 2000-х годах брюки на высокой посадке стали модным трендом

Фото: Max Mara

Редакторы журнала The Symbol назвали одну модель брюк, которая была особенно популярна в 2000-х годах, модным трендом грядущего сезона. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о брюках на высокой посадке, которые стали актуальными благодаря показам осенних коллекций таких люксовых марок как Carolina Herrera, Balmain и Max Mara.

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

По мнению экспертов, данный предмет гардероба визуально корректирует недостатки фигуры, например, удлиняет ноги и делает талию тоньше. Кроме того, брюки на высокой посадке являются универсальной вещью, которую можно носить не только в офисе, но и в повседневной жизни. Так, специалисты порекомендовали сочетать упомянутую модель с блузкой с объемными рукавами или топом и оверсайз-жакетом.

В заключение авторы материалы посоветовали обратить внимание на брюки разноцветной гаммы: в желтом, зеленом, оранжевом, голубом и розовом оттенках. Как считают журналисты, чтобы создать эффектный образ, под них можно подобрать классическую белую футболку или джемпер.

В июле редакторы The Symbol предсказали скорое возвращение в моду вещей, которые были особенно популярны в 2010-х годах. Они предположили, что в тренды вновь вернутся туфли на шпильке и платформе. Кроме того, в грядущем сезоне вновь обретут популярность рваные джинсы, а также бриджи и капри.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Заменитель соли снизил риск инсульта
Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня
Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили
Экс-супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями
Назван размер штрафа за прогулку по рельсам в московском метро
Сирийский порт Тартус назван ключевым в Морской доктрине России
В Еврокомиссии заявили об обсуждении вопроса выдачи виз российским туристам
Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом
Рэпера A$AP Rocky обвинили в стрельбе по бывшему коллеге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.