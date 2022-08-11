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Ольгу Бузову высмеяли в сети за неудачный фотошоп

Певицу Ольгу Бузову уличили в неудачном применении ретуши на фото

Фото: @buzova86

Поклонники уличили российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову в неудачном применении фотошопа. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость разместила два снимка с отдыха в Красной Поляне. На одном из них она позирует, стоя на коленях, на фоне отеля, гор и бассейна. На ней надет раздельный купальник ярко-зеленого цвета, на лице отсутствует макияж.

Многие подписчики высмеяли исполнительницу за неумелое применение инструментов ретуши на первом фото. «Оля, у тебя что-то с левым коленом, распухло!», «Фотошоп на первой фотке, конечно, отпадный», «Все перекосило, не только колено», «Без обид, это просто...», «Лучше использовать фильтры», — высказывались они.

Ранее в августе Ольга Бузова поделилась роликом в откровенном образе и вызвала споры среди фанатов. Знаменитость выложила видео, на котором запечатлена в номере отеля Rixos в Сочи. На размещенных кадрах артистка вышла на балкон в белом халате, после чего разделась, оголив грудь.

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Карина Черных
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