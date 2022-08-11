Назван город Крыма с самым доступным жильем

«Домус»: наиболее доступное жилье в Крыму продается в городе Керчь

К концу июля 2022 года самое доступное жилье среди городов Крыма на вторичном рынке находилось в Керчи. Об этом говорится в исследовании агентства «Домус», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем квартиры в Керчи площадью от 30 до 90 квадратных метров стоят 3,6 миллиона рублей. «Квадрат» в среднем обойдется в 84,5 тысячи рублей. Больше всего объектов подобного метража находится в Севастополе — 51,1 процента от всего объема.

Самым дорогим городом по уровню цен назвали Ялту, где квартиры в среднем стоят более 10 миллионов рублей. Вторую строчку списка занял Севастополь со средней стоимостью жилья в 8,7 миллиона рублей. Топ-3 замкнула Балаклава, где за квартиру придется отдать 7,9 миллиона рублей.

Ранее аналитики портала о недвижимости «Мир квартир» выяснили, что за прошедший квартал жилье в новостройках Крыма подешевело в одном крупном населенном пункте — Севастополе. Цена квадратного метра на первичном рынке в городе за три месяца снизилась на 8,4 процента, до 169,4 тысячи рублей.