Назван город в Крыму с подешевевшим жильем

«Мир квартир»: жилье в новостройках Севастополя за квартал подешевело на 8,4 процента

За прошедший квартал жилье в новостройках Крыма подешевело в одном крупном населенном пункте — Севастополе. Результаты исследования динамики цен на полуострове сообщают аналитики портала о недвижимости «Мир квартир».

Цена квадратного метра на первичном рынке в городе за три месяца снизилась на 8,4 процента, до 169,4 тысячи рублей. При этом в Севастополе также наблюдалось наиболее сильное падение средней стоимости покупки — на 11,2 процента, до 8,8 миллиона рублей. Средней ценой «квадрата» на первичном рынке в Крыму эксперты назвали цифру в 178,9 тысячи рублей (плюс 5,1 процента за квартал), а средней суммой покупки — 9,4 миллиона рублей.

Сильнее всего за квартал квадратный метр подорожал в Судаке — на 23,3 процента, до 248,4 тысячи рублей. Наиболее значительное повышение средней суммы покупки наблюдалось в Керчи — показатель увеличился на 17,5 процента, до 6,4 миллиона рублей.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил замедление роста цен на крымские новостройки за последние три месяца — до февраля 2022 года он составлял 60 процентов за год. Он добавил, что после закрытия аэропорта в Крыму для покупателей из других регионов страны осложнился процесс осмотра объектов. Падение средней суммы лота он объяснил выходом на рынок большого количества малометражных квартир.

На вторичном рынке стоимость квадратного метра выросла во всех исследуемых населенных пунктах. Максимальное увеличение цен наблюдалось в Симеизе — на 22,4 процента, до 150,7 тысячи рублей. Размер средней цены квадратного метра на «вторичке» на полуострове составил 143,7 тысячи рублей (плюс 16,3 процента за квартал). Повышение стоимости «квадрата» на вторичном рынке Луценко объяснил выходом на рынок большого числа дорогих квартир от собственников. Он добавил, что, несмотря на невысокий спрос, владельцы квартир пока не готовы снижать на них цены.

По мнению руководителя агентства «Домус» Геннадия Рудакова, одним из главных преимуществ покупки жилья в Крыму служит близость к морю. Он отметил, что квартиры на полуострове стоят как минимум вдвое дешевле, чем похожие объекты в Сочи.