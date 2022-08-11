Присяжные в США оправдали украинца за смертельное ДТП

Daily Mail: присяжные в США оправдали выходца из Украины Жуковского за смертельное ДТП

Суд присяжных в округе Коос (штат Нью-Гемпшир, США) оправдал украинца Владимира Жуковского, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, устроил ДТП со смертельным исходом в 2019 году. Об этом сообщает портал Daily Mail.

21 июня 2019 года Жуковский, находясь под действием героина, фентонила и кокаина врезался на грузовике в колонну мотоциклистов, которая в основном состояла из ветеранов Корпуса морской пехоты США. 9 августа жюри присяжных верховного суда округа Коос признало его невиновном в убийстве семерых байкеров по неосторожности.

Взамен выходца из Украины депортируют на родину, поскольку у него не оказалось легальных оснований находиться на территории США.

Приговор вызвал негодование у читателей Daily Mail. «Должно быть, судья-демократ показал, как сильно он любит и поддерживает Украину! Демократы — мусор!» — написал пользователь JennLove. «Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него», — заявил Cowboy3.

23 мая возле отеля «Бристоль» в Вене неизвестные на автомобилях BMW X5 и Toyota Land Cruiser с украинскими номерами перекрыли проезд и встали на остановке такси, после чего местные водители сделали им замечание. Из-за этого злоумышленники сначала стали ругаться и плевать на машины оппонентов, а затем набросились на них. Позже 47-летнего таксиста обнаружили на улице без сознания и госпитализировали с тяжелой травмой головы.