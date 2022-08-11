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Экономист заявил о прекращении укрепления рубля

Экономист Джиоев констатировал прекращение укрепления рубля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экономист Александр Джиоев заявил, что рубль прекратил укрепление. По его словам, это случилось из-за сокращения объемов экспорта газа и восстановления импорта. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвал факторы, которые в будущем могут поспособствовать ослаблению национальной валюты.

С начала августа рубль торгуется на бирже в диапазоне 60 рублей за доллар, обратил внимание Джиоев. «С большой долей вероятности национальная валюта прекратила движение в сторону укрепления на фоне более низких цен на нефть, а также сокращения объемов экспорта газа и начавшего восстанавливаться импорта», — сообщил специалист.

Дальнейшее восстановление объемов импорта может несколько ослабить позиции рубля, заявил Джиоев. «Однако какого-либо значимого ослабления ожидать не стоит», — добавил он.

Фундаментальной опорой для национальной валюты служат устойчивые притоки валюты в страну — так, по предварительной оценке Центробанка, профицит счета текущих операций продолжил расширяться

Александр Джиоевэкономист

В январе-июле он составил свыше 160 миллиардов долларов, отметил эксперт. Это в три раза выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Стабильный рубль означает большую предсказуемость во внешней торговле, что должно способствовать улучшению ее динамики; также более стабильная национальная валюта позволяет уменьшить оценку рисков, связанных с финансовыми рынками, в том числе с оценкой валютных активов», — заключил Джиоев.

Ранее глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин назвал в беседе с агентством «Прайм» возможную замену доллару. По его словам, ею может стать международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС.

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Виктория Немис
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