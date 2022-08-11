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Тысячи гектаров леса сгорели во Франции

BFMTV: во Франции сгорели около 10 тысяч гектаров леса с начала недели
СюжетЛесные пожары:

Фото: Sdis 33 / Reuters

Около 10 тысяч гектаров леса сгорели на территории Франции с начала этой недели. Об этом на своем сайте сообщает телеканал BFMTV.

По информации французских властей, с 8 августа лесные пожары во Франции уничтожили 9830 гектаров леса. Департамент Жиронда на юго-западе страны пострадал сильнее всего — там сгорели 7,4 тысячи гектаров леса. На западе, в Мэне и Луаре, огонь уничтожил 1,5 тысячи гектаров, в Авероне и Лозере на юге страны — 730 гектаров, в Ардеше — 200.

Глава пожарной службы Жиронды Марк Вермелен сообщил, что 11 августа двое пожарных пострадали при тушении пожаров. Тушение огня продолжается. Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее заявила, что Франция запросит у Евросоюза дополнительные самолеты пожаротушения, чтобы справиться с лесными пожарами на территории страны.

Ранее из-за лесных пожаров, вспыхнувших на территории Франции, ввели массовое ограничение на потребление воды. В некоторых департаментах региона Пэи-де-ла-Луар и Новая Аквитания объявили красный уровень угрозы, при котором использование воды ограничивается для любых неприоритетных целей, включая сельскохозяйственные нужды.

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Юлия Мискевич
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