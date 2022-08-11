Губернатора Нью-Гэмпшира возмутил оправдательный приговор украинцу по делу о ДТП

Губернатор Нью-Гэмпшира Сунуну возмутился оправдательным приговором украинцу по делу о ДТП

Губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну возмутился оправдательным приговором 26-летнему выходцу с Украины Владимиру Жуковскому, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, устроил в США в 2019 году ДТП со смертельным исходом. Соответствующий пост губернатор опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Правосудие сегодня не встало на сторону семерых погибших, и это настоящая трагедия», — отметил Сунуну. Он заявил, что разделяет «шок, возмущение и ярость, которую множество людей испытывают все три года» после гибели семерых членов байкерского клуба Jarheads. Губернатор также выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

21 июня 2019 года Жуковский, находясь под действием героина, фентонила и кокаина врезался на грузовике в колонну мотоциклистов, которая в основном состояла из ветеранов Корпуса морской пехоты США. 9 августа жюри присяжных верховного суда округа Коос признало его невиновным в убийстве семерых байкеров по неосторожности. Взамен выходца из Украины депортируют на родину, поскольку у него не оказалось легальных оснований находиться на территории США.