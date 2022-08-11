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Бывший мэр Владивостока предстанет перед судом за взятки в особо крупном размере

Дело бывшего мэра Владивостока Гуменюка, обвиняемого во взятках, направлено в суд

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк предстанет перед судом за взятки на десятки миллионов рублей. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ и направили его в суд. По версии следствия, обвиняемый долгое время был в должности директора хозяйственного управления администрации края и получал взятки от своего знакомого, управлявшего коммерческими строительными организациями.

В период с декабря 2018-го по февраль 2021 года, будучи мэром города Владивостока, он получал взятки в виде денег через того же знакомого, который выступал в качестве посредника, от представителей МБУ «Некрополь» за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

Следствие подсчитало суммы, которые незаконно получил Гуменюк на разных должностях: в качестве директора бюджетного учреждения он получил 6,9 миллиона рублей, а как глава администрации Владивостока — 31,2 миллиона рублей.

Весной прошлого года Гуменюк объявил о сложении полномочий после совета вице-премьера Юрия Трутнева, который заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

Владимир Седов
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