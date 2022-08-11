Уголовник убил россиянина доской из-за не понравившихся ему татуировок

В Хабаровском крае уголовник убил доской мужчину из-за не понравившихся татуировок

В Хабаровском крае 41-летний российский уголовник пойдет под суд за два убийства. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает KP.RU.

По данным издания, первое убийство ранее судимый за кражу мужчина совершил в марте 2021 года, когда пригласил к себе в гости приятелей, среди которых оказался 24-летний парень, на руках у которого были татуировки. Уголовник стал выяснять их значение и интересовался, сидел ли мужчина в тюрьме. Очевидцы рассказали, что ответы гостя хозяину не нравились, и все кончилось тем, что уголовник вырвал доску из крыши погреба и нанес ей мощный удар по голове жертвы.

Молодой человек в течении нескольких часов умирал на матрасе, остальные гости молча покинули помещение и ничего никому не сказали. Тело погибшего убийца вынес в лес, где спустя несколько месяцев он был обнаружен случайными прохожими. Родственников у него не было, а потому парня не искали.

Причастность к преступлению ранее судимого мужчины вскрылась после второго убийства — в августе 2021 года. На этот раз он пил алкоголь в компании двух приятелей в овраге. У него возник спор с одним из них, и тогда он, выхватив бритву, одним ударом перерезал оппоненту горло. Второй до смерти перепуганный не решился рассказать о случившемся полицейским. Однако после обнаружения тела силовики вышли на след уголовника и вскоре установили его причастность и к первому преступлению.

4 августа сообщалось, что в Подмосковье 59-летний мужчина убил друга из-за спора о ВДВ и ВМФ.