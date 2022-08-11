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Певицу Ханну госпитализировали в Москве

Певицу Ханну госпитализировали в Москве из-за переутомления
Ханна

Ханна. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российскую певицу Ханну госпитализировали в Москве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артистки, сейчас она чувствует себя лучше. «Больница, капельницы, уколы, витамины сильно поправили мою ситуацию», — рассказала певица. Тем не менее, она все еще остается под наблюдением врачей.

Ранее Ханна пожаловалась на переутомление. «Похоже, я перелетала или переработала, или просто мой организм отказывается жить в таком графике», — сообщила она в соцсетях.

Ранее американская актриса Дженнифер Энистон пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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Дениза Мацаева
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