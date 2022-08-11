В США пригрозили ввести санкции против одной страны за сотрудничество с Россией

Госдеп США пригрозил ввести санкции против Ирана и России в случае поставок беспилотников

Госдепартамент США пригрозил «активно использовать механизмы американских санкций» в отношении Ирана и России, если Тегеран поставит Москве беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Такое заявление сделал первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Его цитирует ТАСС.

«Позвольте мне ясно дать понять: мы будем активно обеспечивать соблюдение всех санкций США в отношении как российской, так и иранской торговли оружием», — заверил он, комментируя вопрос журналиста о передаче беспилотников.

Пател заявил, что «подобного рода трансакции подпадают под санкции США в рамках множества американских нормативно-правовых актов» как в отношении конкретно России, так и в общемировом масштабе.

Представитель Госдепа напомнил, что, по данным Вашингтона, Россия недавно получила «демонстрационный образец беспилотного летательного аппарата иранского производства, способного применяться в ударном варианте».

«Мы можем подтвердить, что в последние несколько недель российские должностные лица проходили подготовку в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников», — заявил Пател.

В июле помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан высказал подозрение, что Иран намерен передать России до нескольких сотен БПЛА. По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружения.

Известно, что на вооружении Ирана стоит целый ряд беспилотников. В частности, сообщалось о разведывательных БПЛА Ababil-3 и Mohajer-4B, ударных Mohajer-6 и Karrar, а также дроне-камикадзе Arash.