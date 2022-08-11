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Латвия и Эстония вышли из формата сотрудничества с Китаем

Латвия и Эстония вышли из формата сотрудничества с КНР «16 плюс 1»

Фото: Thomas Peter / Reuters

Латвия и Эстония вышли из формата сотрудничества с Китаем «16 плюс 1». Об этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, данный формат сотрудничества с КНР «вызывал разногласия» еще до того, как в 2021 году из него вышла Литва.

Ландсбергис также выразил мнение, что на смену этой платформе должен прийти формат общеевропейского сотрудничества с Китаем. «Его следует заменить на "ЕС27+1"», — пояснил дипломат.

Вильнюс вышел из формата сотрудничества с Пекином «17 плюс 1» в мае 2021 года. Сама платформа существует с 2012 года, а ее целью является расширение инвестиций, торговли и развитие крупных инфраструктурных проектов.

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Алевтина Запольская
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