При обстреле ВСУ Запорожской АЭС пострадало здание МЧС

Член администрации Запорожья Рогов: от обстрелов ВСУ пострадало здание МЧС рядом с ЗАЭС

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пострадало находившееся рядом здание МЧС. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара украинских военных здание получило сильные повреждения. Он также уточнил, что всего в район части МЧС прилетело пять ракет ВСУ.

Ранее в администрации области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи (ЛЭП) подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.