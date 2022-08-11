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Ученые обнаружили связь между размером носа и длиной пениса

The Sun: обнаружена связь между размером носа и длиной пениса

Фото: Shutterstock

Японские исследователи обнаружили, что длина пениса зависит от размера носа. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на публикацию в научном журнале Basic and Clinical Andrology.

Чтобы получить такой результат, ученые исследовали 126 трупов японских мужчин, скончавшихся в возрасте от 30 до 50 лет. Осмотр проводился в течение трех дней после их смерти. При этом измерялась длина различных частей тела покойного, в том числе половых органов. Учитывались также другие показатели, в том числе рост и масса тела.

Проанализировав соотношение полученных измерений, ученые пришли к выводу, что прослеживается явная связь между размером носа и длиной полового органа. Так, средняя длина растянутого пениса у обладателей больших носов составляла не менее 12,7 сантиметра, а у мужчин с носами меньшей длины — лишь 10,4 сантиметра.

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«Хотя наши результаты бесполезны для судебно-медицинских целей, понимание процесса развития пениса или черт лица крайне важно для экстраполяции уровней андрогенов у плода и отслеживания функций мужских половых органов», — резюмировали исследователи.

Ранее врач Зои Уильямс рассказала о причинах искривления полового члена во время эрекции. Врач отметила, что это может возникать при болезни Пейрони.

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Алиса Дмитриева
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