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Более половины американцев обеспокоились психическим состоянием Байдена

Daily Mail: 59 процентов американцев беспокоит ментальное состояние Байдена

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Новый опрос общественного мнения компании I&I/TIPP показал, что более половины американцев обеспокоены психическим состоянием президента США Джо Байдена, пишет Daily Mail.

Так, 59 процентов респондентов признались, что их беспокоит ментальное состояние главы государства, что приводит к спорам о том, следует ли 79-летнему Байдену баллотироваться на второй срок. В то же время 18 процентов опрошенных отметили, что не очень встревожены здоровьем президента, а 21 процент и вовсе не видит в этом повода для волнения. Еще два процента респондентов затруднились дать ответ.

Издание отмечает, что на представления американцев о президенте повлияла идеология Демократической партии. Так, 39 процентов демократов тревожит умственное состояние Байдена, их беспокойство разделяют 82 процента республиканцев и 56 процентов независимых респондентов.

Опрос проводился со 2 по 4 августа, в нем приняли участие 1335 американцев.

Ранее опрос телеканала CNN показал, что Байден теряет поддержку демократов. Так, только 25 процентов сторонников Демократической партии хотят, чтобы нынешний президент пошел на второй срок в 2024 году.

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Варвара Кошечкина
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