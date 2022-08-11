Американский публицист счел необходимым «деколонизировать» Россию

Публицист американского WSJ Мишель счел необходимым «деколонизировать» Россию

Американский публицист Кейси Мишель счел необходимым «деколонизировать» Россию для «устранения угрозы безопасности мира». Свое мнение он высказал в издании The Wall Street Journal (WSJ).

Он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который указал, что Россия не имела колоний за рубежом. Мишель считает, что пока другие европейские империи в прошлые века колонизировали за океаном, Россия сухопутно колонизировала прилегающие территории.

По мнению автора, российские колониальные кампании «покорили бесчисленное количество народов от Кавказа до Крыма, от Арктики до Амура, от Волги до Тихого океана. Публицист счел, что россиянам пора ознакомиться с колониальным прошлым своей страны.

«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», — высказался он. По его мнению, в Вашингтоне и других западных столицах уже начинает зарождаться осознание необходимости «российской деколонизации».

Ранее Сергей Лавров высказал мнение, что в заявлениях и действиях политиков в странах Запада до сих пор проявляются рецидивы блокового неоколониального мышления.