Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта

Судно с зерном не вышло из украинского порта Черноморск из-за плохих погодных условий

Одно из судов с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморска из-за непогоды. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, пишет ТАСС.

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», — уточнили в турецком ведомстве.

Ранее власти Украины сообщили о прибытии второго иностранного судна с начала российской спецоперации — сухогруз зашел в порт Одесской области для загрузки зерном. Первый сухогруз FULMAR S прибыл в порт Черноморска 6 августа.