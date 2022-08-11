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Модель поправилась на пять размеров и рассказала о плюсах новой внешности

Модель Перл Фрод поправилась с размера M до XXXL и призналась, что стала счастливее

Фото: @pearl_mariaf

Плюс-сайз модель из Великобритании Перл Фрод поправилась на пять размеров и рассказала, как перемены во внешности повлияли на ее жизнь. История активистки бодипозитива заинтересовала журналистов Daily Star.

Сообщается, что 23-летняя модель перешла с восьмого размера (соответствует международной маркировке M) одежды на 18-й (XXXL). Девушка призналась, что чувствовала себя отвратительно, когда была стройнее. «Я постоянно думала о том, чтобы похудеть. Смотрела на подруг со стройными телами и мечтала, как стану такой же», — вспоминает она.

В разговоре с журналистами инфлюэнсер рассказала, что стала счастливее и увереннее в себе в новом весе, точное значение которого она не раскрыла. Кроме того, девушка утверждает, что на данный момент ее тело в бикини нравится ей гораздо больше, чем раньше.

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По словам британки, ее путь к набору килограммов начался с осознания проблемы. По этой причине она завела блог в соцсетях, в котором начала демонстрировать свои формы и рассказывать о плюсах принятия себя. «Я не разрешала себе быть собой и позволяла обществу негативно отзываться о своей внешности», — подытожила Фрод.

В июне модель Эми Ходжсон сбросила 37 килограммов лишнего веса и призналась, что стала несчастной. Девушка призналась, что с объемными формами она ощущала дискомфорт и даже отказывалась встречаться с людьми, опасаясь насмешек в свой адрес. Тем не менее после чрезмерного похудения она поняла, что обрела зависимость от диет и погони за идеальным телом.

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Полина Гераскина
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