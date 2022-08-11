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Росгвардейцы задержали в ЛНР пособника ВСУ со взрывчаткой и знаками отличия НАТО

В ЛНР задержали помогавшего ВСУ украинца со взрывчаткой и формой бундесвера и Британии

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии задержали пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 11 августа, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина 1963 года рождения, ранее служивший в украинской армии, с начала специальной операции активно помогал ВСУ в изготовлении самодельных взрывных устройств, ставил датчики слежения и снимал на видео результаты обстрела. У него дома росгвардейцы нашли схрон с элементами для сбора бомб и четыре комплекта военной формы со знаками различия стран НАТО, в том числе бундесвера и Великобритании.

10 августа сообщалось, что в ЛНР росгвардейцы уничтожили операторов беспилотников и захватили гранатометы ВСУ.

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Владимир Седов
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