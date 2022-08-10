Росгвардия ликвидировала операторов беспилотников и захватила оружие ВСУ

В ЛНР росгвардейцы уничтожили операторов беспилотников и захватили гранатометы ВСУ

В Луганской народной респбулике (ЛНР) росгвардейцам удалось ликвидировать операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и захватить оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии.

Благодаря радиоэлектронной разведке российские силовики зафиксировали местоположение 39 операторов БПЛА и вызвали по ним удар артиллерией, благодаря чему цели прекратили свою активность. Также в ходе поисковых мероприятий в различных населенных пунктах ЛНР было найдено оружие ВСУ, в том числе 20 гранатометов, снаряды, гранаты и множество патронов к стрелковому оружию.

Ведомство сообщает, что за сутки минометчики Росгвардии выполнили 35 огневых задач.

Ранее Росгвардия нашла наркотики в брошенном схроне украинских военных в ЛНР. Кроме того, были обнаружены ручные противотанковые гранатометы производства Швейцарии, Израиля и Германии и более 40 боеприпасов к ним.