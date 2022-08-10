Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Росгвардия ликвидировала операторов беспилотников и захватила оружие ВСУ

В ЛНР росгвардейцы уничтожили операторов беспилотников и захватили гранатометы ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Луганской народной респбулике (ЛНР) росгвардейцам удалось ликвидировать операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и захватить оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии.

Благодаря радиоэлектронной разведке российские силовики зафиксировали местоположение 39 операторов БПЛА и вызвали по ним удар артиллерией, благодаря чему цели прекратили свою активность. Также в ходе поисковых мероприятий в различных населенных пунктах ЛНР было найдено оружие ВСУ, в том числе 20 гранатометов, снаряды, гранаты и множество патронов к стрелковому оружию.

Ведомство сообщает, что за сутки минометчики Росгвардии выполнили 35 огневых задач.

Ранее Росгвардия нашла наркотики в брошенном схроне украинских военных в ЛНР. Кроме того, были обнаружены ручные противотанковые гранатометы производства Швейцарии, Израиля и Германии и более 40 боеприпасов к ним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету
США обвинили в создании масштабного кризиса вокруг Тайваня
В Совфеде оценили желание стран ЕС запретить выдачу виз россиянам
Глава ФБР и генпрокурор США получили угрозы убийством после обыска в доме Трампа
Росгвардия ликвидировала операторов беспилотников и захватила оружие ВСУ
Эстония заявила о нарушении воздушного пространства российским Ми-8
Определен уровень финансовой грамотности российских пользователей сети
Россиянам перечислили способы выглядеть дорого без крупных затрат
Россиян захотели штрафовать за один вид нарушений
В Совфеде ответили на идею о налоге на въезд россиян в ЕС и США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.