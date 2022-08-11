В США заявили об отсутствии у россиян права «отдыхать в свободном мире»

Экс-посол США в РФ Макфол заявил, что россияне не имеют права «отдыхать в свободном мире»

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что россияне не имеют права «отдыхать в свободном мире». Об этом он написал в Twitter.

«Это привилегия, особенно сегодня», — подчеркну дипломат. При этом он призвал поощрять граждан, желающих покинуть страну и «пытающихся бороться за свободу и права человека в России из-за рубежа».

10 августа экс-посол Макфол предложил ввести специальный налог для россиян, которые хотят въехать на территорию стран Запада. «Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть затем переданы в Фонд реконструкции Украины», — выступил он с инициативой на фоне обсуждения санкций Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам.

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению украинского лидера, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».