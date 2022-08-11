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В ООН прокомментировали возможность размещения миротворцев на Запорожской АЭС

В ООН заявили, что миротворцы не будут размещаться на территории Запорожской АЭС

Фото: Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

Миротворческие силы ООН не будут размещаться на территории Запорожской АЭС, поскольку стороны конфликта на Украине сами в состоянии обеспечить периметр безопасности вокруг этого опасного объекта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Не думаю, что ведутся, какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своем заявлении генсек ООН», — прокомментировал ситуацию Дюжаррик.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США поддерживает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС на фоне боев за объект между российскими и украинскими войсками. Представитель ведомства заявил, что ведение боевых действий вблизи АЭС — это «опасно и безответственно».

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Николай Чигасов
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