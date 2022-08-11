Кинологическая команда «Аэрофлота» заняла призовые места в отраслевом первенстве

Кинологи «Аэрофлота» заняли призовые места в первенстве по обнаружению взрывчатых веществ

Кинологическая команда «Аэрофлота» заняла призовые места в открытом отраслевом первенстве по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, инициированном региональная общественная организация (РОО) «Кинология ХХI век». В межведомственном чемпионате приняли участие около 40 кинологов, представлявших, в том числе, МВД РФ, МЧС РФ, ФТС России и АО «Международный аэропорт «Внуково».

Для участия в соревнованиях «Аэрофлот» направил специалисты отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью с тремя собаками. Кинологи «Аэрофлота» и знаменитые шалайки (уникальные шакалопсовые гибриды) традиционно показали высокие результаты, заняв первое место в упражнении «Поиск в отдельно стоящем предмете» и третье место в упражнении «Поиск в ряду машин». Победители и призёры награждены почётными грамотами и памятными подарками.

Кинологическое подразделение «Аэрофлота» было создано в 2001 году. Основное направление использования служебных собак в авиакомпании — поиск и обнаружение взрывчатых веществ.

Перевозчик использует для обеспечения безопасности собственную разработку — собаку породы шалайка (гибрид оленегонной лайки и азиатского подвида шакала). Породная группа «Шалайка» была официально признана Российской кинологической федерацией (РКФ) в сентябре 2018 года.

Порода сочетает в себе очень острое чутье, выносливость, компактные размеры и высокую обучаемость. В авиакомпании разработали и внедрили собственную систему выращивания и дрессировки собак. Сегодня в штате кинологической службы компании трудится 63 животных.