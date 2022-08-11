Чиновника-миллиардера Шестуна осудили на шесть месяцев за оскорбление судьи

Суд дал шесть месяцев экс-главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну за угрозы судье

Домодедовский городской суд признал виновным бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в высказывании угроз и оскорблений в адрес судьи и сотрудников Генпрокуратуры и приговорил к шести месяцам заключения. Об этом сообщает ТАСС.

В приговоре указывается, что вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении доказана. Установлено, что Шестун угрожал убийством судье Юферовой, которая рассматривала его первое дело о коррупции. Также он в бранной форме высказался негативно о ее внешности, тем самым проявив неуважение к суду, следует из приговора.

10 августа в ходе прений сторон прокурор запросил для Шестуна, который, будучи чиновником, нажил себе миллиардное состояние, семь месяцев колонии. Подсудимый частично признал факт оскорблений, но отрицает обвинение в угрозах.

25 декабря 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии за коррупцию. Чиновник в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате бывший глава подмосковного района стал обладателем имущества на миллиарды рублей.