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Чиновнику-миллиардеру Шестуну запросили семь месяцев за угрозы судье убийством

Бывшему главе района Подмосковья Шестуну запросили семь месяцев за угрозы судье убийством

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Московской области прокурор запросил у Домодедовского городского суда семь месяцев колонии для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, угрожавшего судье убийством. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ТАСС.

Шестун частично признал факт оскорблений, но отрицает обвинение в угрозах.

Уголовное дело возбуждено по статьям 296 УК РФ («Угроза убийством в отношении судьи»), 297 («Неуважение к суду»), 319 («Оскорбление представителя власти»).

По версии следствия, во время рассмотрения дела о коррупции Шестун оскорблял судью Подольского городского суда. Кроме того, он угрожал ей убийством.

25 декабря 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии за коррупцию. Чиновник в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате бывший глава подмосковного района стал обладателем имущества на миллиарды рублей.

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Екатерина Власова
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