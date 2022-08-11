Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО

Швеция экстрадировала гражданина Турции в рамках соглашения о вступлении в НАТО

Швеция согласилась начать выполнять условия Анкары и экстрадировала гражданина Турции в рамках соглашения об одобрении вступления Стокгольма в НАТО и ратификации соответствующего документа в турецком парламенте. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Речь идет о турецком гражданине, который был осужден за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах», — сообщил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон. Неизвестно, входит ли задержанный в утвержденный Анкарой список лиц, подлежащих обязательной экстрадиции.

По его информации, мужчина обвинялся в мошенничестве с банковскими картами и был заочно приговорен турецкими властями к 14 годам заключения. Задержанный, имеющий курдские корни, ранее заявлял шведским властям, что его якобы осудили за отказ от срочной службы по религиозным причинам.

Ранее лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению.