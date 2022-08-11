Сирийский порт Тартус назван ключевым в Морской доктрине России

Al Modon: порт Тартус играет ключевую роль в обеспечении военно-морского присутствия РФ

Россия хочет расширить присутствие в Средиземном и Красном морях и в районе Персидского залива. Таким образом, сирийский порт Тартус можно назвать ключевым в Морской доктрине России. Об этом пишет обозреватель ливанского издания Al Modon Омар Каддур.

По словам обозревателя, Тартус впервые упоминается в Морской доктрине России как главный пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Именно этот порт играет важнейшую роль в обеспечении военно-морского присутствия Москвы в Средиземном море. Автор материала отмечает, что пять лет назад было подписано соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения в районе Тартуса. Российские военно-морские суда получили право заходить во внутренние воды и порты Сирии. Так центр по обслуживанию военных кораблей стал полноценной военно-морской базой.

Каддур отмечает, что Россия рассматривает Сирию как часть своего «жизненного пространства», по крайней мере районы, включающие в себя побережье и Дамаск.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия перевезла оружие из порта Тартус на торговом судне вопреки запрету. Указывалось, что «Спарта II» прибыла в Новороссийск, на ее борту было как минимум 11 единиц военной техники.

Морская доктрина России была утверждена указом главы государства Владимира Путина 31 июля. Кроме того, президент подписал указ «Об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота».