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Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа

Минюст через суд запросил ордер ФБР на обыск в имении бывшего президента США Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: David Dee Delgado / Reuters

Минюст США через суд запросил ордер, в рамках которого агентами ФБР был проведен обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава ведомства Меррик Гарланд, пишет The Wall Street Journal.

«Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск», — сообщил он. Гарланд добавил, что министерство подало заявление в суд, чтобы добиться разрешения ознакомиться с ордером на обыск.

«Министерство подало заявление, чтобы сделать документы публичными», — подчеркнул глава ведомства. По словам министра, в настоящее время он не может поделиться другой информацией об основаниях обыска.

После проведенных обысков в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго его сторонники высказывали предположения, что агенты ФБР могли подбросить фальсифицированные улики на территорию дома или установить там прослушивающие устройства. К тому же сторонники Трампа уверены, что федеральные агенты могли действовать по наводке предателя в команде политика.

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Марина Совина
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