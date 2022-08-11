Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о планах ФРГ провести конференцию по восстановлению Украины

Bloomberg: Германия планирует провести международную конференцию по восстановлению Украины

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия планирует в октябре провести в Берлине международную конференцию по вопросам восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что цель мероприятия, которое канцлер страны Олаф Шольц проведет совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, заключается в том, чтобы наметить пути восстановления значительной части инфраструктуры Украины.

По данным агентства, в настоящее время идут подготовительные работы. Дата проведения конференции может измениться. Власти ФРГ ожидают, что эксперты и представители Европейского союза, G7 и международных организаций встретятся в Берлине 25 октября.

Ранее Шольц заявил, что восстановление Украины после окончания специальной военной операции России будет более масштабным, чем «план Маршалла», и обойдется в миллиарды. Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что заключение мира возможно только на тех условиях, которые сочтет подходящими украинская сторона. «Только украинский президент, правительство, парламент, украинский народ могут сказать: это решение, которое мы считаем правильным», — уточнил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН оправдала решение Эстонии закрыть границу для россиян
США выдвинули требование к Ирану для возвращения к ядерной сделке
Стало известно о планах ФРГ провести конференцию по восстановлению Украины
Россия уличила европейскую страну в проявлении русофобии
В Роскомнадзоре заявили о необходимости преследования похитителей данных
Минпросвещения огласило состав совета учителей-блогеров
Greenpeace предрек Польше дефицит газа в ближайшие месяцы
США заявили о приверженности выполнению СНВ-3 с Россией
Губернатора Нью-Гэмпшира возмутил оправдательный приговор украинцу по делу о ДТП
Легенда чехословацкого хоккея выступил в поддержку Овечкина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.