Стало известно о планах ФРГ провести конференцию по восстановлению Украины

Bloomberg: Германия планирует провести международную конференцию по восстановлению Украины

Германия планирует в октябре провести в Берлине международную конференцию по вопросам восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что цель мероприятия, которое канцлер страны Олаф Шольц проведет совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, заключается в том, чтобы наметить пути восстановления значительной части инфраструктуры Украины.

По данным агентства, в настоящее время идут подготовительные работы. Дата проведения конференции может измениться. Власти ФРГ ожидают, что эксперты и представители Европейского союза, G7 и международных организаций встретятся в Берлине 25 октября.

Ранее Шольц заявил, что восстановление Украины после окончания специальной военной операции России будет более масштабным, чем «план Маршалла», и обойдется в миллиарды. Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что заключение мира возможно только на тех условиях, которые сочтет подходящими украинская сторона. «Только украинский президент, правительство, парламент, украинский народ могут сказать: это решение, которое мы считаем правильным», — уточнил он.

