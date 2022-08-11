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В Грузии отказались подключаться к войне против России

Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия не подключается к войне против России и приветствует туристов

Фото: Shutterstock

Власти Грузии отказываются подключаться к войне против России. Об этом заявил генсек правящей партии республики «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в Грузии «не будет второго фронта», добавив, что республика не присоединяется к санкциям против РФ. Кроме того, Каладзе отметил, что в стране приветствуют прибытие российских туристов.

Мэр грузинской столицы также прокомментировал информацию о замеченных в Тбилиси Камазах с российскими номерными знаками, которые якобы участвовали в ремонтных работах на проспекте Петра Меликишвили. Политик заявил, что эта информация не соответствует действительности, заявив при этом, что в целом не имеет ничего против передвижения по городу машин с российскими номерами.

Ранее председатель комитета грузинского парламента по юридическим делам Анри Оханашвили прокомментировал требование оппозиции во главе с партией бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» ввести визовый режим для граждан России. По его словам, таким образом политические оппоненты стремятся дестабилизировать обстановку в стране и спровоцировать конфликт с РФ.

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Алевтина Запольская
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