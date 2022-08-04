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Грузинскую оппозицию обвинили в стремлении к войне с Россией

«Ъ»: в «Грузинской мечте» обвинили оппозицию в желании вовлечь Грузию в войну с Россией

Фото: Shakh Aivazov / AP

Грузинская оппозиция желает вовлечь республику в войну с Россией. Об этом на брифинге сообщил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», председатель парламентского комитета по юридическим делам Анри Оханашвили, пишет «Коммерсантъ».

Оханашвили прокомментировал требование оппозиции во главе с партией бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» ввести визовый режим для граждан России и обвинил политических оппонентов в стремлении дестабилизировать обстановку и спровоцировать конфликт с РФ.

Ранее глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отверг призыв оппозиционной партии «Лело» ввести визы для россиян. По его словам, подобное требование «является постыдным и не вписывается ни в какие рамки». При этом Кобахидзе подчеркнул, что в Грузии «не место ксенофобии».

Ранее стало известно, что в Грузии 13 тысяч человек подписали петицию на имя правительства и парламента с требованием ввести визовый режим с Россией и Белоруссией, чтобы ограничить время пребывания их граждан в стране до трех месяцев.

Безвизовый режим для краткосрочных поездок россиян в Грузию был введен в 2012 году. Граждане России получили возможность оставаться в стране на срок до 90 дней. При этом гражданам Грузии необходимы визы для въезда в Россию. Получить их они могут в швейцарском консульстве, так как дипломатические отношения между государствами отсутствуют.

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Алевтина Запольская
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