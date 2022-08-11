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Захарова призвала Британию вызвать посла США из-за ситуации вокруг Тайваня

МИД России предложил Британии привлечь к ответу США за эскалацию вокруг Тайваня
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

МИД Великобритании должен вызвать посла США в стране из-за визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. К этому призвала Лондон официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявление главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс вызове посла Китая для объяснения действий его страны в ситуации вокруг Тайваня. «Сама глава британского МИД понять не в состоянии.
Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится», — уточнила она.

Захарова подчеркнула, что Лондону необходимо вызвать именно американского посла. «Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет», — добавила она.

Ранее Захарова отреагировала на слова Пелоси о том, что Вашингтон не собирается поддерживать изоляцию Тайваня. Представитель российского МИД напомнила, что у США «нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов».

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Виктория Кондратьева
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