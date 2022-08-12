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В Германии оценили возможности Шредера выиграть дело против бундестага

Экс-депутат бундестага Хампель заявил о возможной победе Шредера на суде против ФРГ
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может выиграть дело против бундестага ФРГ, поскольку справедливо возмутился из-за лишения себя положенных привилегий. С такой оценкой выступил экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Армин-Паулюс Хампель в разговоре с РИА Новости.

«Либо привилегии, предоставляемые бундестагом экс-канцлерам, отменяются для всех, либо они предоставляются каждому экс-канцлеру независимо от его мнения или политической позиции. Стыдно, что немецкий бундестаг принял это ничтожное решение», — заявил Хампель.

По его мнению, раздражение у немецких политиков и, в частности, канцлера Олафа Шольца вызывает пророссийская позиция Шредера.

О том, что последний подал на бундестаг в суд, стало известно 12 августа. Этому предшествовал ряд скандалов вокруг Шредера, в том числе касавшихся отказа Социал-демократической партий Германии (СДПГ) лишать его членства. Политик, помимо прочего, неоднократно выступал с позиций диалога с Россией вопреки курсу Европы на отдаление в ее отношении. Шредер, например, выступил за ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2». По его мнению, это самый простой способ решить проблему с поставками газа в Германию.

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Виктория Кондратьева
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